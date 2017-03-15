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15 марта 2017, 12:49 | Зимние: Керлинг | ТАСС

Самые северные международные соревнования по керлингу впервые пройдут на Таймыре

КРАСНОЯРСК, 15 марта. /ТАСС/. Международный турнир по керлингу среди женских команд CCT Arctic Cup 2017 пройдет в городе Дудинка в Красноярском крае, это будут самые северные состязания такого рода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таймырском муниципального района.

«В мае этого года в Дудинке впервые пройдут международные соревнования по керлингу, они же будут самыми северными соревнованиями в мире», — сказал собеседник агентства.

CCT Arctic Cup 2017 пройдет на ледовой арене «Таймыр» с 18 по 22 мая текущего года. Участие в соревнованиях примут сильнейшие спортсмены стран, расположенных за полярным кругом, среди которых: Россия, Финляндия, Швеция, США, Норвегия, Канада и Дания.

Финансовую поддержку в организации международных соревнований оказывает «Норникель». Инициаторами и организаторами турнира выступают Федерация керлинга России, Ассоциация «Новая лига» и администрации Таймыра и города Дудинки.
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