Самые северные международные соревнования по керлингу впервые пройдут на Таймыре

«В мае этого года в Дудинке впервые пройдут международные соревнования по керлингу, они же будут самыми северными соревнованиями в мире», — сказал собеседник агентства.

CCT Arctic Cup 2017 пройдет на ледовой арене «Таймыр» с 18 по 22 мая текущего года. Участие в соревнованиях примут сильнейшие спортсмены стран, расположенных за полярным кругом, среди которых: Россия, Финляндия, Швеция, США, Норвегия, Канада и Дания.

Финансовую поддержку в организации международных соревнований оказывает «Норникель». Инициаторами и организаторами турнира выступают Федерация керлинга России, Ассоциация «Новая лига» и администрации Таймыра и города Дудинки.