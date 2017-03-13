Мужская и женская сборные РФ завоевали серебряные медали ЧМ по керлингу среди глухих

В женской части турнира за медали боролись 8 команд — из Китая, Венгрии, России, Канады, Японии, Польши, Украины и Хорватии. В мужских соревнованиях принимали участие 10 сборных — из Канады, Японии, России, Украины, Венгрии, Польши, Швейцарии, США, Китая и Кореи.

В первой части турнира команды провели круговой этап, который прошел с 5 по 10 марта, по результатам которого в плей-офф вышли 4 лучшие сборные. В финальных матчах российские керлингисты уступили канадцам, а керлингистки — команде Китая.

«Я поздравляю женскую и мужскую команды России, которые завоевали серебряные медали чемпионата мира. Наши сборные показали хороший уровень игры и уже с первых игр кругового турнира были лидерами в турнирной таблице. Я поздравляю спортсменов и весь тренерский штаб с успешным выступлением на главном старте в сезоне и надеюсь, что в следующем году вы сможете не только повторить этот успех, но и улучшить свой результат, заняв первые места», — сказал президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищёв, слова которого приводятся на сайте организации.

За мужскую сборную России выступали Олег Дарчиев, Юрий Макеев, Александр Пятков, Андрей Анищенко, Владимир Ульянов. Состав женской сборной: Ольга Ярославцева, Лилия Куликова, Анна Серебренникова, Анастасия Козырина, Анна Пунтусова.