Тренер: Керлингисты-колясочники РФ вернутся в Каннын и выиграют Паралимпиаду
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 11 мар —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российские керлингисты-колясочники намерены через год вернуться в Южную Корею и победить на Паралимпийских играх, заявил старший тренер команды Антон Батугин.
В субботу российские
«Мы думаем, что вернемся (в Каннын), и предпринимаем все действия для того, чтобы так оно и было. Знаем, что нас ждут организаторы и команды. Мы вернемся и сыграем. Точнее, вернемся и выиграем», — сказал Батугин в интервью корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Также тренер отметил, что команда не чувствовала никакого негатива в свой адрес на соревнованиях. «Нас тут некому обижать. И с командами, и с судьями у нас хорошие отношения. Все нас поздравляют после игр, мы тоже уважительно относимся к своим соперникам — поздравляем их с победами, сочувствуем их проигрышам. Со всеми командами у нас хорошие отношения, с организаторами. У нас такой вид спорта… Я не знаю
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