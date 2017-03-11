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11 марта 2017, 13:01 | Зимние: Керлинг | Р-Спорт

Тренер: Керлингисты-колясочники РФ вернутся в Каннын и выиграют Паралимпиаду

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 11 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российские керлингисты-колясочники намерены через год вернуться в Южную Корею и победить на Паралимпийских играх, заявил старший тренер команды Антон Батугин.

В субботу российские керлингисты-колясочники на чемпионате мира в олимпийском Канныне, который через год примет Паралимпийские игры, уступили команде Норвегии в финале — 3:8 и завоевали серебро. Пока Паралимпийский комитет России не восстановлен в своем статусе после допинг-скандала вокруг российского спорта, и участие россиян в Паралимпиаде остается под вопросом.

«Мы думаем, что вернемся (в Каннын), и предпринимаем все действия для того, чтобы так оно и было. Знаем, что нас ждут организаторы и команды. Мы вернемся и сыграем. Точнее, вернемся и выиграем», — сказал Батугин в интервью корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Также тренер отметил, что команда не чувствовала никакого негатива в свой адрес на соревнованиях. «Нас тут некому обижать. И с командами, и с судьями у нас хорошие отношения. Все нас поздравляют после игр, мы тоже уважительно относимся к своим соперникам — поздравляем их с победами, сочувствуем их проигрышам. Со всеми командами у нас хорошие отношения, с организаторами. У нас такой вид спорта… Я не знаю каких-то конфликтных ситуаций в керлинге, тем более в керлинге на колясках», — добавил он.
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