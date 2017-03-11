Тренер: Керлингисты-колясочники РФ вернутся в Каннын и выиграют Паралимпиаду

В субботу российские керлингисты-колясочники на чемпионате мира в олимпийском Канныне, который через год примет Паралимпийские игры, уступили команде Норвегии в финале — 3:8 и завоевали серебро. Пока Паралимпийский комитет России не восстановлен в своем статусе после допинг-скандала вокруг российского спорта, и участие россиян в Паралимпиаде остается под вопросом.

«Мы думаем, что вернемся (в Каннын), и предпринимаем все действия для того, чтобы так оно и было. Знаем, что нас ждут организаторы и команды. Мы вернемся и сыграем. Точнее, вернемся и выиграем», — сказал Батугин в интервью корреспонденту агентства «Р-Спорт».