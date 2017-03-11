Сборная России по керлингу на колясках уступила норвежцам в финале ЧМ в Канныне
МОСКВА, 11 мар —
Р-Спорт. Сборная России по керлингу на колясках стала серебряным призером чемпионата мира в Канныне (Южная Корея).
Россияне в финале уступили команде Норвегии со счетом 3:8. В матче за бронзу шотландцы обыграли сборную Китая — 9:5.
Сборная России не сумела защитить титул чемпионов мира. Турнир проходил в Канныне на объекте, который через год примет соревнования Паралимпийских игр.
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