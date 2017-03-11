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11 марта 2017, 12:59 | Зимние: Керлинг | Р-Спорт

Сборная России по керлингу на колясках уступила норвежцам в финале ЧМ в Канныне

МОСКВА, 11 мар — Р-Спорт. Сборная России по керлингу на колясках стала серебряным призером чемпионата мира в Канныне (Южная Корея).

Россияне в финале уступили команде Норвегии со счетом 3:8. В матче за бронзу шотландцы обыграли сборную Китая — 9:5.

Сборная России не сумела защитить титул чемпионов мира. Турнир проходил в Канныне на объекте, который через год примет соревнования Паралимпийских игр.
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ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 11 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российские керлингисты-колясочники намерены через год вернуться в Южную Корею и победить на Паралимпийских играх, заявил старший тренер команды Антон Батугин.
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