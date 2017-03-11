Сборная России по керлингу на колясках уступила норвежцам в финале ЧМ в Канныне

Россияне в финале уступили команде Норвегии со счетом 3:8. В матче за бронзу шотландцы обыграли сборную Китая — 9:5.

Сборная России не сумела защитить титул чемпионов мира. Турнир проходил в Канныне на объекте, который через год примет соревнования Паралимпийских игр.