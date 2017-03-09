Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/curling/29025158/
9 марта 2017, 23:47 | Зимние: Керлинг | ТАСС

Женская сборная России вышла в плей-офф ЧМ по керлингу среди слабослышащих

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Женская сборная России одержала две победы в четвертый игровой день чемпионата мира по керлингу среди слабослышащих спортсменов и вышла в плей-офф турнира, который проходит на олимпийской арене «Ледяной куб» в Сочи.

В первом матче игрового дня российские спортсменки разгромили команду Украины со счетом 12:1, во второй игре россиянки были сильнее сборной США — 10:2. По итогам семи матчей в активе сборной России шесть побед, россиянки поделили первое место в турнирной таблице с командой Китая.

В плей-офф российская команда сыграет с командой Китая, победитель этого матча выйдет в финал турнира, проигравший — сыграет в полуфинале с победителем матча Канада — Венгрия. Встречи плей-офф пройдут 11 марта, финал запланирован на 12 марта.

Мужская команда в четверг обыграла сборную Польшу со счетом 9:3. Россияне гарантировали себе выход в плей-офф и в пятницу в последних двух матчах группового этапа встретится с командами Японии и Канады. После семи матчей россияне и канадцы имею в активе по семь побед и делят лидерство.

Турнир проходит под эгидой Международного комитета спорта глухих (ICSD) и Сурдлимпийского комитета России. В нем принимают участие 18 мужских и женских команд из 11 стран. Правила проведения сурдлимпийских соревнований по керлингу — обычные, принимать участие в турнирах под эгидой ICSD могут лица с потерей слуха не менее чем 55 децибел на лучшее ухо.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Керлинга

Сидорова: Российские керлингистки едут на ЧМ в Пекине с намерением победить

МОСКВА, 7 мар — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российские керлингистки едут на чемпионат мира в Пекине с намерением одержать победу в турнире, заявила агентству «Р-Спорт» скип сборной России Анна Сидорова.
Еще 7 новостей  Все новости
9 марта

Мутко: "Ростов" имеет шансы пройти МЮ по итогам выездной игры

Танцы с дельфинами: как Россия встретила 100 дней до старта Кубка конфедераций

БК ЦСКА победил "Галатасарай" и обеспечил себе выход в плей-офф Евролиги