Женская сборная России вышла в плей-офф ЧМ по керлингу среди слабослышащих
МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Женская сборная России одержала две победы в четвертый игровой день чемпионата мира по керлингу среди слабослышащих спортсменов и вышла в
плей-офф турнира, который проходит на олимпийской арене «Ледяной куб» в Сочи.
В первом матче игрового дня российские спортсменки разгромили команду Украины со счетом 12:1, во второй игре россиянки были сильнее сборной США — 10:2. По итогам семи матчей в активе сборной России шесть побед, россиянки поделили первое место в турнирной таблице с командой Китая.
В
Мужская команда в четверг обыграла сборную Польшу со счетом 9:3. Россияне гарантировали себе выход в
Турнир проходит под эгидой Международного комитета спорта глухих (ICSD) и Сурдлимпийского комитета России. В нем принимают участие 18 мужских и женских команд из 11 стран. Правила проведения сурдлимпийских соревнований по керлингу — обычные, принимать участие в турнирах под эгидой ICSD могут лица с потерей слуха не менее чем 55 децибел на лучшее ухо.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter