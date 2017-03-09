Женская сборная России вышла в плей-офф ЧМ по керлингу среди слабослышащих

В первом матче игрового дня российские спортсменки разгромили команду Украины со счетом 12:1, во второй игре россиянки были сильнее сборной США — 10:2. По итогам семи матчей в активе сборной России шесть побед, россиянки поделили первое место в турнирной таблице с командой Китая.

В плей-офф российская команда сыграет с командой Китая, победитель этого матча выйдет в финал турнира, проигравший — сыграет в полуфинале с победителем матча Канада — Венгрия. Встречи плей-офф пройдут 11 марта, финал запланирован на 12 марта.

Мужская команда в четверг обыграла сборную Польшу со счетом 9:3. Россияне гарантировали себе выход в плей-офф и в пятницу в последних двух матчах группового этапа встретится с командами Японии и Канады. После семи матчей россияне и канадцы имею в активе по семь побед и делят лидерство.

Турнир проходит под эгидой Международного комитета спорта глухих (ICSD) и Сурдлимпийского комитета России. В нем принимают участие 18 мужских и женских команд из 11 стран. Правила проведения сурдлимпийских соревнований по керлингу — обычные, принимать участие в турнирах под эгидой ICSD могут лица с потерей слуха не менее чем 55 децибел на лучшее ухо.