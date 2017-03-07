Сидорова: Российские керлингистки едут на ЧМ в Пекине с намерением победить
МОСКВА, 7 мар —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российские керлингистки едут на чемпионат мира в Пекине с намерением одержать победу в турнире, заявила агентству «Р-Спорт» скип сборной России Анна Сидорова.
Чемпионат мира пройдет в Пекине
«Думаю, я могу сказать за всех девочек в своей команде: мы не планируем ехать на соревнования и занять там
Команда Сидоровой на протяжении трех последних лет неизменно становилась бронзовым призером чемпионатов мира, однако, по ее словам, приближается к тому, чтобы подняться на ступень выше.
«Каждый раз мы чувствуем себя все более уверенно. И каждый раз мы, пускай по
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