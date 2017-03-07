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7 марта 2017, 9:34 | Зимние: Керлинг | Р-Спорт

Сидорова: Российские керлингистки едут на ЧМ в Пекине с намерением победить

МОСКВА, 7 мар — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российские керлингистки едут на чемпионат мира в Пекине с намерением одержать победу в турнире, заявила агентству «Р-Спорт» скип сборной России Анна Сидорова.

Чемпионат мира пройдет в Пекине 18—26 марта. Команда Сидоровой осенью уступила команде Виктории Моисеевой в отборе на чемпионат Европы, однако в феврале взяла над соперницами верх в квалификационном турнире к чемпионату мира.

«Думаю, я могу сказать за всех девочек в своей команде: мы не планируем ехать на соревнования и занять там какое-то место кроме первого. Нормальный профессиональный игрок едет на соревнования для того, чтобы побеждать. И мы тоже едем на чемпионат мира, чтобы выигрывать, и каждый год на все соревнования мы отправлялись именно с такой задачей и таким настроем», — сказала Сидорова.

Команда Сидоровой на протяжении трех последних лет неизменно становилась бронзовым призером чемпионатов мира, однако, по ее словам, приближается к тому, чтобы подняться на ступень выше.

«Каждый раз мы чувствуем себя все более уверенно. И каждый раз мы, пускай по чуть-чуть, пускай в нашем случае это какие-то маленькие шаги, но приближались к тому, чтобы быть на ступень выше. Надеюсь, что в этом году то, что было в первой половине сезона, никаким образом не повлияет на нас и наш настрой. Мы настроены очень серьезно, мы выложимся на чемпионате мира максимально, ведь мы уже пропустили чемпионат Европы, и больше в сезоне у нас не будет никаких возможностей доказать, что мы чего-то стоим», — подчеркнула спортсменка.
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