Сидорова: Российские керлингистки едут на ЧМ в Пекине с намерением победить

Чемпионат мира пройдет в Пекине 18—26 марта . Команда Сидоровой осенью уступила команде Виктории Моисеевой в отборе на чемпионат Европы, однако в феврале взяла над соперницами верх в квалификационном турнире к чемпионату мира.

«Думаю, я могу сказать за всех девочек в своей команде: мы не планируем ехать на соревнования и занять там какое-то место кроме первого. Нормальный профессиональный игрок едет на соревнования для того, чтобы побеждать. И мы тоже едем на чемпионат мира, чтобы выигрывать, и каждый год на все соревнования мы отправлялись именно с такой задачей и таким настроем», — сказала Сидорова.

Команда Сидоровой на протяжении трех последних лет неизменно становилась бронзовым призером чемпионатов мира, однако, по ее словам, приближается к тому, чтобы подняться на ступень выше.