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6 марта 2017, 22:14 | Зимние: Керлинг | Р-Спорт

Керлингистки РФ проведут спарринги с японскими командами на сборе в Саппоро перед ЧМ

МОСКВА, 6 мар — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Керлингистки сборной России проведут несколько спаррингов с сильными японскими командами на сборе в Саппоро перед чемпионатом мира, сообщила агентству «Р-Спорт» старший тренер национальной команды Светлана Калалб.

Сборная России будет представлена на женском чемпионате мира, который пройдет в Пекине с 18 по 26 марта, командой Анны Сидоровой. Россиянки до 5 марта находились на сборе в подмосковном Новогорске, а во вторник должны отправиться в Японию, где пройдет финальный раунд подготовки к турниру.

«Мы решили провести сбор в Японии, чтобы команда могла максимально акклиматизироваться перед поездкой в Пекин. Мы проведем учебно-тренировочный сбор в Саппоро, в рамках которого будет несколько игр с хорошими местными командами», — сказала Калалб.

«Мы выбрали Саппоро, потому что это большой город, там больше возможностей. Там хороший керлинг-холл, хорошие фитнес-клубы. Мы уже были в Саппоро, поэтому представление о местных условиях уже есть», — добавила тренер.
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