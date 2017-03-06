Керлингистки РФ проведут спарринги с японскими командами на сборе в Саппоро перед ЧМ
МОСКВА, 6 мар —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Керлингистки сборной России проведут несколько спаррингов с сильными японскими командами на сборе в Саппоро перед чемпионатом мира, сообщила агентству «Р-Спорт» старший тренер национальной команды Светлана Калалб.
Сборная России будет представлена на женском чемпионате мира, который пройдет в Пекине с 18 по 26 марта, командой Анны Сидоровой. Россиянки до 5 марта находились на сборе в подмосковном Новогорске, а во вторник должны отправиться в Японию, где пройдет финальный раунд подготовки к турниру.
«Мы решили провести сбор в Японии, чтобы команда могла максимально акклиматизироваться перед поездкой в Пекин. Мы проведем
«Мы выбрали Саппоро, потому что это большой город, там больше возможностей. Там хороший
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