Керлингистки РФ проведут спарринги с японскими командами на сборе в Саппоро перед ЧМ

Сборная России будет представлена на женском чемпионате мира, который пройдет в Пекине с 18 по 26 марта, командой Анны Сидоровой. Россиянки до 5 марта находились на сборе в подмосковном Новогорске, а во вторник должны отправиться в Японию, где пройдет финальный раунд подготовки к турниру.

«Мы решили провести сбор в Японии, чтобы команда могла максимально акклиматизироваться перед поездкой в Пекин. Мы проведем учебно-тренировочный сбор в Саппоро, в рамках которого будет несколько игр с хорошими местными командами», — сказала Калалб.