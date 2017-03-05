Чемпионат мира по керлингу среди слабослышащих спортсменов стартует в Сочи
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Женская сборная России является фаворитом чемпионата мира по керлингу среди слабослышащих спортсменов, который стартует в воскресенье в Сочи. Соревнования пройдут на олимпийской арене «Ледяной куб», в турнире примут участие 18 мужских и женских команд из 11 стран.
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На предварительном этапе выступят 10 мужских и восемь женских команд. Двумя сборными представлены Россия, Венгрия, Канада, Китай, Польша, Украина и Япония, приехали в Сочи также мужские команды США, Швейцарии и Южной Кореи, а также женская сборная Хорватии. Матчи предварительной стадии пройдут
Турнир проходит под эгидой Международного комитета спорта глухих (ICSD) и Сурдлимпийского комитета России. Правила проведения сурдлимпийских соревнований по керлингу — обычные, принимать участие в турнирах под эгидой ICSD могут лица с потерей слуха не менее чем 55 децибел на лучшее ухо.
Керлинг — сравнительно молодая дисциплина в спорте глухих. Первые Сурдлимпийские игры были проведены еще в 1924 году, когда был образован ICSD, керлинг же на зимних Сурдлимпийских играх впервые появился лишь 10 назад в Солт-
В 2015 году на домашней Сурдлимпиаде в
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