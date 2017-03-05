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5 марта 2017, 0:37 | Зимние: Керлинг | ТАСС

Чемпионат мира по керлингу среди слабослышащих спортсменов стартует в Сочи

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Женская сборная России является фаворитом чемпионата мира по керлингу среди слабослышащих спортсменов, который стартует в воскресенье в Сочи. Соревнования пройдут на олимпийской арене «Ледяной куб», в турнире примут участие 18 мужских и женских команд из 11 стран.

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На предварительном этапе выступят 10 мужских и восемь женских команд. Двумя сборными представлены Россия, Венгрия, Канада, Китай, Польша, Украина и Япония, приехали в Сочи также мужские команды США, Швейцарии и Южной Кореи, а также женская сборная Хорватии. Матчи предварительной стадии пройдут 5—10 марта, на 11—12 марта запланированы игры плей-офф. Финальные встречи состоятся в следующее воскресенье в 15:00 мск.

Турнир проходит под эгидой Международного комитета спорта глухих (ICSD) и Сурдлимпийского комитета России. Правила проведения сурдлимпийских соревнований по керлингу — обычные, принимать участие в турнирах под эгидой ICSD могут лица с потерей слуха не менее чем 55 децибел на лучшее ухо.

Керлинг — сравнительно молодая дисциплина в спорте глухих. Первые Сурдлимпийские игры были проведены еще в 1924 году, когда был образован ICSD, керлинг же на зимних Сурдлимпийских играх впервые появился лишь 10 назад в Солт- Лейк-Сити — в качестве демонстрационного вида. Нынешний чемпионат мира — лишь третий по счету, ранее турниры прошли в 2009 году в канадском Виннипеге, а через три года — в швейцарском Берне, где женская сборная стала чемпионом мира, а мужская заняла второе место.

В 2015 году на домашней Сурдлимпиаде в Ханты-Мансийске женская и мужская российские команды заняли соответственно первое и третье места.
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