Бакшеева: Акклиматизация могла сказаться на игре российских керлингисток на ЮЧМ
МОСКВА, 23 фев —
Р-Спорт. Скип юниорской сборной России по керлингу Мария Бакшеева считает, что причиной неудачного старта команды на чемпионате мира в Южной Корее в этой возрастной категории могла стать акклиматизация.
Россиянки в четверг обыграли команду Южной Кореи (4:3) в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Канныне с 16 по 26 февраля, но не смогли отобраться в
«Мы показали, что у нас сильная команда и мы можем обыгрывать самых сильных соперников. У нас был неудачный старт на турнире — мы проиграли первые три матча. Может быть
Российская команда по итогам группового этапа заняла 6-е место, одержав 5 побед в 9 матчах. Турнир проходит на олимпийском объекте Игр 2018 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter