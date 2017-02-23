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23 февраля 2017, 19:32 | Зимние: Керлинг | Р-Спорт

Бакшеева: Акклиматизация могла сказаться на игре российских керлингисток на ЮЧМ

МОСКВА, 23 фев — Р-Спорт. Скип юниорской сборной России по керлингу Мария Бакшеева считает, что причиной неудачного старта команды на чемпионате мира в Южной Корее в этой возрастной категории могла стать акклиматизация.

Россиянки в четверг обыграли команду Южной Кореи (4:3) в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Канныне с 16 по 26 февраля, но не смогли отобраться в плей-офф.

«Мы показали, что у нас сильная команда и мы можем обыгрывать самых сильных соперников. У нас был неудачный старт на турнире — мы проиграли первые три матча. Может быть из-за джетлага, ведь мы прилетели за день до соревнований», — цитирует Бакшееву пресс-служба соревнований.

Российская команда по итогам группового этапа заняла 6-е место, одержав 5 побед в 9 матчах. Турнир проходит на олимпийском объекте Игр 2018 года.
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