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22 февраля 2017, 18:39 | Зимние: Керлинг | Sports.kz

Казахстанские керлингистки поборются за бронзу Азиады-2017

Женская сборная Казахстана по керлингу продолжает выступление на зимних Азиатских играх в Саппоро, сообщает Sports.kz.

Несмотря на поражение от команды Южной Кореи (3:15) в полуфинальном матче, казахстанки будут претендовать на бронзовые медали соревнований. В матче за «бронзу» их соперником будет сборная Японии, уступившая во втором полуфинале Китаю (5:6). Игра состоится в четверг, 23 февраля, и начнется в 15:00 по астанинскому времени.

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