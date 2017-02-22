Казахстанские керлингистки поборются за бронзу Азиады-2017

Несмотря на поражение от команды Южной Кореи (3:15) в полуфинальном матче, казахстанки будут претендовать на бронзовые медали соревнований. В матче за «бронзу» их соперником будет сборная Японии, уступившая во втором полуфинале Китаю (5:6). Игра состоится в четверг, 23 февраля, и начнется в 15:00 по астанинскому времени.