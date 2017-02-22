Казахстанские керлингистки поборются за бронзу Азиады-2017
Женская сборная Казахстана по керлингу продолжает выступление на зимних Азиатских играх в Саппоро, сообщает Sports.kz.
Несмотря на поражение от команды Южной Кореи (3:15) в полуфинальном матче, казахстанки будут претендовать на бронзовые медали соревнований. В матче за «бронзу» их соперником будет сборная Японии, уступившая во втором полуфинале Китаю (5:6). Игра состоится в четверг, 23 февраля, и начнется в 15:00 по астанинскому времени.
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