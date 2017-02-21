Казахстанские керлингисты завершили выступление на Азиаде-2017
Мужская сборная Казахстана по керлингу провела свой заключительный матч на зимних Азиатских играх в Саппоро, сообщает Sports.kz.
Казахстанцы уступили команде Китайского Тайбэя — 2:13.
Таким образом, сборная Казахстана потерпела четыре поражения (Китай — 1:12, Южная Корея — 1:12, Япония — 4:13, Китайский Тайбэй — 2:13) при одной победе (Катар — 12:4), лишив себя тем самым шансов на выход в полуфинал соревнований.
За медали Азиады поборются команды Китая, Китайского Тайбэя, Южной Кореи и Японии.
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