Казахстанские керлингисты завершили выступление на Азиаде-2017

Казахстанцы уступили команде Китайского Тайбэя — 2:13.



Таким образом, сборная Казахстана потерпела четыре поражения (Китай — 1:12, Южная Корея — 1:12, Япония — 4:13, Китайский Тайбэй — 2:13) при одной победе (Катар — 12:4), лишив себя тем самым шансов на выход в полуфинал соревнований.



За медали Азиады поборются команды Китая, Китайского Тайбэя, Южной Кореи и Японии.