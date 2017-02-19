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19 февраля 2017, 14:45 | Зимние: Керлинг | Sports.kz

Казахстанские керлингистки проиграли Японии на Азиаде-2017

Женская сборная Казахстана по керлингу провел свой второй матч на зимних Азиатских играх в Саппоро, сообщает Sports.kz.

Женская сборная Казахстана по <span class=error>керлингу</span> провел свой второй матч на зимних Азиатских играх в Саппоро сообщает Sports.kz. Увеличить
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Во второй игре команда Казахстана встречалась с хозяевами Азиады — Японией. Встреча завершилась поражением казахстанок — 3:17.

Напомним, в первой игре женская сборная Казахстана уступила Китаю — 2:20. Свой следующий матч команда проведет 20 февраля с Катаром.

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