Казахстанские керлингистки проиграли Японии на Азиаде-2017

МОСКВА, 17 фев — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Скип сборной России по керлингу Анна Сидорова заявила агентству «Р-Спорт», что после победы в отборе на чемпионат мира сравнила свою команду с возродившейся из пепла птицей феникс.