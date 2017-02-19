Казахстанские керлингистки проиграли Японии на Азиаде-2017
Женская сборная Казахстана по керлингу провел свой второй матч на зимних Азиатских играх в Саппоро, сообщает Sports.kz.
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Во второй игре команда Казахстана встречалась с хозяевами Азиады — Японией. Встреча завершилась поражением казахстанок — 3:17.
Напомним, в первой игре женская сборная Казахстана уступила Китаю — 2:20. Свой следующий матч команда проведет 20 февраля с Катаром.
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