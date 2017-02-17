Сидорова после победы в отборе на ЧМ по керлингу сравнила свою команду с фениксом
МОСКВА, 17 фев —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Скип сборной России по керлингу Анна Сидорова заявила агентству «Р-Спорт», что после победы в отборе на чемпионат мира сравнила свою команду с возродившейся из пепла птицей феникс.
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Команда Сидоровой в четверг победила команду Виктории Моисеевой в отборе на чемпионат мира со счетом 4−2. Осенью Моисеева нанесла Сидоровой поражение в отборочном турнире на чемпионат Европы и впоследствии одержала победу на европейском первенстве в Шотландии. Команда Сидоровой является призером трех последних чемпионатов мира.
«Впереди чемпионат мира, и у нас еще есть время для качественной и спокойной подготовки к нему. В нашей команде не только игроки, но и тренеры
По словам скипа, ее команда сыграла в отборе на чемпионат мира с совершенно другим настроем, нежели осенью во время отборочного турнира на европейское первенство.
«Чувствовалось определенное напряжение у обеих команд, так как все понимали цену победы. Мы были абсолютно другой по настрою командой по сравнению с отбором осенью. Удалось показать хорошую, уверенную игру, хоть и не без ошибок. В этом году у нашей команды было в два раза меньше стартов, поэтому рады такой соревновательной практике, по которой порядком соскучились. Спасибо нашим соперницам за эти игры. Надеемся, что они будут за нас болеть так же, как мы за них, когда они представляли нашу страну на чемпионате Европы и Универсиаде», — заявила спортсменка.
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