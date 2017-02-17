Беланов: Керлингистки команды Моисеевой не успели восстановиться после Универсиады

Команда Моисеевой потерпела поражение в отборе от команды Анны Сидоровой со счетом 2−4. Осенью Моисеева победила Сидорову в отборе на чемпионат Европы, а впоследствии выиграла и европейское первенство в Шотландии. На Универсиаде в Алма-Ате в начале февраля команда Моисеевой завоевала серебряные медали.

«Анализируя причины поражения команды Моисеевой, могу выделить очевидный факт — команда не смогла восстановиться после Универсиады. Мы не только прошли пик спортивной формы, что выразилось, прежде всего, в потере контроля чувства скорости камня на постановочных бросках (в керлинге говорят — “чувство веса”), но и физические наши кондиции не соответствовали накалу борьбы», — сказал Беланов.

Он также отметил высокий уровень двух ведущих российских команд. «Думаю, что федерация должна быть довольна ситуацией в нашем женском керлинге. Наши общие многолетние усилия привели к тому, что у нас появился выбор высококлассных игроков, тренеров и команд. Команда Моисеевой совершила очередной прорыв в нашем женском керлинге — разрушен миф об исключительности и незаменимости первой сборной. Собственно говоря, само понятие “первая” сборная стало неактуальным — сегодня мы имеем два совершенно равноценных состава», — полагает тренер команды Моисеевой.