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17 февраля 2017, 15:05 | Зимние: Керлинг | Р-Спорт

Беланов: Керлингистки команды Моисеевой не успели восстановиться после Универсиады

МОСКВА, 17 фев — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Команда Виктории Моисеевой не смогла восстановиться после выступления на зимней Универсиаде, что стало причиной ее поражения в отборе на чемпионат мира, заявил агентству «Р-Спорт» тренер сборной России Сергей Беланов.

Команда Моисеевой потерпела поражение в отборе от команды Анны Сидоровой со счетом 2−4. Осенью Моисеева победила Сидорову в отборе на чемпионат Европы, а впоследствии выиграла и европейское первенство в Шотландии. На Универсиаде в Алма-Ате в начале февраля команда Моисеевой завоевала серебряные медали.

«Анализируя причины поражения команды Моисеевой, могу выделить очевидный факт — команда не смогла восстановиться после Универсиады. Мы не только прошли пик спортивной формы, что выразилось, прежде всего, в потере контроля чувства скорости камня на постановочных бросках (в керлинге говорят — “чувство веса”), но и физические наши кондиции не соответствовали накалу борьбы», — сказал Беланов.

Он также отметил высокий уровень двух ведущих российских команд. «Думаю, что федерация должна быть довольна ситуацией в нашем женском керлинге. Наши общие многолетние усилия привели к тому, что у нас появился выбор высококлассных игроков, тренеров и команд. Команда Моисеевой совершила очередной прорыв в нашем женском керлинге — разрушен миф об исключительности и незаменимости первой сборной. Собственно говоря, само понятие “первая” сборная стало неактуальным — сегодня мы имеем два совершенно равноценных состава», — полагает тренер команды Моисеевой.

По словам Беланова, для команды Моисеевой сезон еще не закончен. «После чемпионата России, в котором наши игроки выступят в составах своих клубных команд, мы планируем принять участие в заключительном турнире серии Большого шлема в Канаде 25—30 апреля — место в этом турнире мы получили благодаря победе в чемпионате Европы. А по окончании сезона, руководство федерации уже решит, как нам использовать наш накопленный потенциал в следующем году», — рассказал тренер.
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