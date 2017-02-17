Тимофеев: Керлингисты РФ способны бороться на ЧМ за высокие места

Команда Тимофеева в отборе на чемпионат мира одержала победу над командой Артура Али со счетом 4−2. Мировое первенство пройдет в начале апреля в канадском Эдмонтоне. Чемпионаты мира 2016 и 2017 годов являются этапами отбора на Олимпиаду: по итогам турниров команды набирают квалификационные очки для выхода на Игры-2018. На прошлогоднем чемпионате мира российские керлингисты заняли лишь десятое место.

«Впереди у нас чемпионат мира, где нам нужно попасть в пятерку сильнейших, чтобы набрать необходимое количество очков, которые позволят нам напрямую попасть на Олимпийские игры. Мы будем настраиваться только на этот результат. У нас сильная команда и мы можем бороться за высокие места», — сказал Тимофеев.

По словам скипа, отбор на чемпионат мира складывался для его команды нелегко. «Вторая команда была составлена из сильных игроков, поэтому все игры были сложные, борьба шла до последних эндов. Думаю, мы выглядели уверенно, хотя порой сказывалось небольшое давление. Возможно, переломный момент был в четвертой игре, когда, проигрывая, мы сумели отыграться и в последнем энде победить, и тогда счет в серии стал 2−2. Мы старались не допускать ошибок и не давать сопернику вести свою игру», — рассказал керлингист.