Свищев: Задача российских керлингистов на ЧМ и отбор на ОИ сложная, но выполнимая

Команда Тимофеева в отборе на чемпионат мира одержала победу над командой Артура Али со счетом 4−2. Мировое первенство пройдет в начале апреля в канадском Эдмонтоне. Чемпионаты мира 2016 и 2017 годов являются этапами отбора на Олимпиаду, по итогам турниров команды набирают квалификационные очки для выхода на Игры-2018. На прошлогоднем чемпионате мира российские керлингисты заняли лишь десятое место.

«У ребят все гораздо сложнее, чем у женской сборной России. Чтобы отобраться на Олимпиаду, им нужно попасть в пятерку лучших на чемпионате мира, что на сегодняшний день кажется очень тяжелой, но вполне выполнимой задачей. При благоприятном стечении обстоятельств ребята могут раскрыться и показать высокие результаты. На чемпионате Европы мы стали четвертыми и имели все шансы на медали», — сказал Свищев по телефону.

«Если не получится отобраться на Олимпиаду через чемпионат мира, придется играть в квалификационном турнире в Чехии. Олимпиада, конечно, является для нас сейчас приоритетом, перед мужской командой стоит задача отобраться на Игры-2018», — подчеркнул глава федерации.