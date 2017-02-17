Свищев: Задача российских керлингистов на ЧМ и отбор на ОИ сложная, но выполнимая
МОСКВА, 17 фев —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Задача, поставленная перед мужской сборной России по керлингу на чемпионат мира тяжелая, но выполнимая, команде Алексея Тимофеева по силам завоевать прямую путевку на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.
Команда Тимофеева в отборе на чемпионат мира одержала победу над командой Артура Али со счетом 4−2. Мировое первенство пройдет в начале апреля в канадском Эдмонтоне. Чемпионаты мира 2016 и 2017 годов являются этапами отбора на Олимпиаду, по итогам турниров команды набирают квалификационные очки для выхода на Игры-2018. На прошлогоднем чемпионате мира российские керлингисты заняли лишь десятое место.
«У ребят все гораздо сложнее, чем у женской сборной России. Чтобы отобраться на Олимпиаду, им нужно попасть в пятерку лучших на чемпионате мира, что на сегодняшний день кажется очень тяжелой, но вполне выполнимой задачей. При благоприятном стечении обстоятельств ребята могут раскрыться и показать высокие результаты. На чемпионате Европы мы стали четвертыми и имели все шансы на медали», — сказал Свищев по телефону.
«Если не получится отобраться на Олимпиаду через чемпионат мира, придется играть в квалификационном турнире в Чехии. Олимпиада, конечно, является для нас сейчас приоритетом, перед мужской командой стоит задача отобраться на Игры-2018», — подчеркнул глава федерации.
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