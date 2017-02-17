Свищев: ЧМ по керлингу в Пекине не станет легкой прогулкой для команды Сидоровой

Команда Сидоровой в четверг победила команду Виктории Моисеевой в отборе на чемпионат мира со счетом 4−2. Осенью Моисеева нанесла Сидоровой поражение в отборочном турнире на чемпионат Европы и впоследствии одержала победу на европейском первенстве в Шотландии. Команда Сидоровой является бронзовым призером трех последних чемпионатов мира.

«В женском отборе победила опытная и титулованная команда Сидоровой. Для нее было хорошим уроком поражение в отборе на чемпионат Европы. Чемпионат мира, конечно, не будет легкой прогулкой, никто нас там с распростертыми объятьями не ждет. Соперницы обещали дать нам бой, но для девушек это хороший стимул. Это предолимпийский чемпионат мира, отбор на Олимпиаду в Корее. Тех очков, которые у нас есть, нам еще недостаточно, чтобы гарантировать себе поездку на Игры, поэтому этот турнир очень важен», — сказал Свищев по телефону.

Старший тренер сборной России Светлана Калалб накануне подчеркнула, что у команды Сидоровой в нынешнем сезоне было меньше игрового опыта, что может сказаться на выступлении на чемпионате мира.

«Я не согласен со Светланой Яковлевной. Действительно, у Сидоровой было меньше турниров, но от этого не уменьшились ее тренировочный план и задачи. Для того чтобы турниров было не меньше, необходимо было побеждать на отборочном турнире на чемпионат Европы. У команды Сидоровой были все возможности тренироваться, результатом чего и стала победа в отборе на чемпионат мира», — заявил Свищев.