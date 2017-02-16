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16 февраля 2017, 19:18 | Зимние: Керлинг | Р-Спорт

Команда Тимофеева обыграла команду Али на отборочном турнире к ЧМ по керлингу

МОСКВА, 16 фев — Р-Спорт. Команда скипа Алексея Тимофеева одержала победу над командой Артура Али в шестой игре Суперкубка-2017, являющегося отборочным турниром к чемпионату мира по керлингу.

МОСКВА 16 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Команда <span class=error>скипа</span> Алексея <span class=error>Тимофеева</span> одержала победу над командой Артура Али в шестой игре <span class=error>Суперкубка</span>-2017 являющегося отборочным турниром к чемпионату мира по <span class=error>керлингу</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в четверг в подмосковном Новогорске, завершилась со счетом 9:4 в пользу команды Тимофеева, в которой в данном матче скипом был Алексей Стукальский.

Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу команды Тимофеева, которая, таким образом, одержала победу в турнире.

Мужской чемпионат мира по керлингу пройдет в Эдмонтоне (Канада) с 1 по 9 апреля.
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