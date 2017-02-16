Команда Тимофеева обыграла команду Али на отборочном турнире к ЧМ по керлингу
МОСКВА, 16 фев —
Р-Спорт. Команда скипа Алексея Тимофеева одержала победу над командой Артура Али в шестой игре Суперкубка-2017, являющегося отборочным турниром к чемпионату мира по керлингу.
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Встреча, прошедшая в четверг в подмосковном Новогорске, завершилась со счетом 9:4 в пользу команды Тимофеева, в которой в данном матче скипом был Алексей Стукальский.
Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу команды Тимофеева, которая, таким образом, одержала победу в турнире.
Мужской чемпионат мира по керлингу пройдет в Эдмонтоне (Канада) с 1 по 9 апреля.
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