Команда Сидоровой отобралась на чемпионат мира по керлингу

Шестая игра завершилась со счетом 8:1 в пользу команды Сидоровой, в составе которой также выступали Маргарита Фомина, Александра Раева, Кира Езех и Алина Ковалева. Общий счет противостояния до четырех побед стал 4−2.

Отборочный турнир проходил в Новогорске. Чемпионат мира среди женских команд пройдет с 18 по 26 марта в Пекине.