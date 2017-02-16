Команда Сидоровой отобралась на чемпионат мира по керлингу
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Команда Анны Сидоровой одержала победу над командой Виктории Моисеевой в шестой игре Суперкубка и отобралась на чемпионат мира по керлингу.
Шестая игра завершилась со счетом 8:1 в пользу команды Сидоровой, в составе которой также выступали Маргарита Фомина, Александра Раева, Кира Езех и Алина Ковалева. Общий счет противостояния до четырех побед стал 4−2.
Отборочный турнир проходил в Новогорске. Чемпионат мира среди женских команд пройдет с 18 по 26 марта в Пекине.
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