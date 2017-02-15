Команда Моисеевой обыграла команду Сидоровой в 4-й игре отбора на ЧМ по керлингу
МОСКВА, 15 фев —
Р-Спорт. Команда Виктории Моисеевой одержала победу над командой Анны Сидоровой в четвертой игре Суперкубка-2017, являющегося отборочным турниром на чемпионат мира по керлингу.
Встреча, прошедшая в среду, завершилась победой команды Моисеевой со счетом 6:5. Счет в серии стал 2−2.
Отборочный турнир до четырех побед проходит в Новогорске с 14 по 17 февраля. Чемпионат мира пройдет в Пекине с 18 по 26 марта.
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