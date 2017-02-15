Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/curling/28789368/
15 февраля 2017, 21:21 | Зимние: Керлинг | Р-Спорт

Команда Моисеевой обыграла команду Сидоровой в 4-й игре отбора на ЧМ по керлингу

МОСКВА, 15 фев — Р-Спорт. Команда Виктории Моисеевой одержала победу над командой Анны Сидоровой в четвертой игре Суперкубка-2017, являющегося отборочным турниром на чемпионат мира по керлингу.

Встреча, прошедшая в среду, завершилась победой команды Моисеевой со счетом 6:5. Счет в серии стал 2−2.

Отборочный турнир до четырех побед проходит в Новогорске с 14 по 17 февраля. Чемпионат мира пройдет в Пекине с 18 по 26 марта.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Керлинга

Команда Тимофеева сравняла счет в матче с командой Али в Суперкубке-2017 по керлингу

МОСКВА, 15 фев — Р-Спорт. Команда скипа Алексея Тимофеева сравняла счет в серии против команды Артура Али в матче на Суперкубок-2017 по керлингу, который является отборочным соревнованием к чемпионату мира.
Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами