Команда Сидоровой обыграла команду Моисеевой в третьей игре отбора на ЧМ по керлингу

Встреча, прошедшая в среду, завершилась победой команды Сидоровой со счетом 7:2. Счет в серии стал 2−1 в пользу команды Сидоровой.

Отборочный турнир до четырех побед проходит в Новогорске с 14 по 17 февраля. Чемпионат мира пройдет в Пекине с 18 по 26 марта.