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15 февраля 2017, 12:55 | Зимние: Керлинг | Р-Спорт

Команда Сидоровой обыграла команду Моисеевой в третьей игре отбора на ЧМ по керлингу

МОСКВА, 15 фев — Р-Спорт. Команда Анны Сидоровой одержала победу над командой Виктории Моисеевой в третьей игре Суперкубка-2017, являющегося отборочным турниром на чемпионат мира по керлингу.

Встреча, прошедшая в среду, завершилась победой команды Сидоровой со счетом 7:2. Счет в серии стал 2−1 в пользу команды Сидоровой.

Отборочный турнир до четырех побед проходит в Новогорске с 14 по 17 февраля. Чемпионат мира пройдет в Пекине с 18 по 26 марта.
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