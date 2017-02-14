Команда Али сравняла счет с командой Тимофеева в споре за путевку на ЧМ по керлингу

Встреча, состоявшаяся во вторник в подмосковном Новогорске, завершилась в экстра-энде со счетом 10:9 в пользу команды Али, в составе которой также выступают Евгений Архипов, Антон Калалб, Евгений Климов. За команду скипа Тимофеева играют Алексей Стукальский, Тимур Гаджиханов, Артур Ражабов.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1.

Мужской чемпионат мира по керлингу пройдет с 1 по 9 апреля в канадском Эдмонтоне.