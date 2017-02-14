Команда Али сравняла счет с командой Тимофеева в споре за путевку на ЧМ по керлингу
МОСКВА, 14 фев —
Р-Спорт. Команда во главе со скипом Артуром Али обыграла команду Алексея Тимофеева во втором матче Суперкубка-2017, который является отборочным турниром на чемпионат мира по керлингу.
Встреча, состоявшаяся во вторник в подмосковном Новогорске, завершилась в
Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1.
Мужской чемпионат мира по керлингу пройдет с 1 по 9 апреля в канадском Эдмонтоне.
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