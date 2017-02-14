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14 февраля 2017, 20:12 | Зимние: Керлинг | Р-Спорт

Команда Али сравняла счет с командой Тимофеева в споре за путевку на ЧМ по керлингу

МОСКВА, 14 фев — Р-Спорт. Команда во главе со скипом Артуром Али обыграла команду Алексея Тимофеева во втором матче Суперкубка-2017, который является отборочным турниром на чемпионат мира по керлингу.

Встреча, состоявшаяся во вторник в подмосковном Новогорске, завершилась в экстра-энде со счетом 10:9 в пользу команды Али, в составе которой также выступают Евгений Архипов, Антон Калалб, Евгений Климов. За команду скипа Тимофеева играют Алексей Стукальский, Тимур Гаджиханов, Артур Ражабов.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1.

Мужской чемпионат мира по керлингу пройдет с 1 по 9 апреля в канадском Эдмонтоне.
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