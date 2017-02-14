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14 февраля 2017, 19:58 | Зимние: Керлинг | Р-Спорт

Команда Моисеевой обыграла команду Сидоровой во второй игре отбора на ЧМ по керлингу

Команда Виктории Моисеевой одержала победу над командой Анны Сидоровой во второй игре Суперкубка-2017, являющегося отборочным турниром на чемпионат мира по керлингу.

Встреча, прошедшая во вторник в Новогорске, завершилась победой команды Моисеевой со счетом 11:9. В первой игре, которая состоялась ранее во вторник, победу со счетом 8:6 одержала команда Сидоровой.

Встреча за Суперкубок-2017 проходит до четырех побед. В команде Моисеевой (скип) выступают Ульяна Васильева, Галина Арсенькина и Юлия Гузиёва. За команду Сидоровой (скип) играют Маргарита Фомина, Александра Раева, Кира Езех и Алина Ковалева.

Чемпионат мира пройдет в Пекине с 18 по 26 марта.
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МОСКВА, 14 фев — Р-Спорт. Команда во главе со скипом Артуром Али обыграла команду Алексея Тимофеева во втором матче Суперкубка-2017, который является отборочным турниром на чемпионат мира по керлингу.
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