Команда Моисеевой обыграла команду Сидоровой во второй игре отбора на ЧМ по керлингу

Встреча, прошедшая во вторник в Новогорске, завершилась победой команды Моисеевой со счетом 11:9. В первой игре, которая состоялась ранее во вторник, победу со счетом 8:6 одержала команда Сидоровой.

Встреча за Суперкубок-2017 проходит до четырех побед. В команде Моисеевой (скип) выступают Ульяна Васильева, Галина Арсенькина и Юлия Гузиёва. За команду Сидоровой (скип) играют Маргарита Фомина, Александра Раева, Кира Езех и Алина Ковалева.

Чемпионат мира пройдет в Пекине с 18 по 26 марта.