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14 февраля 2017, 14:35 | Зимние: Керлинг | Р-Спорт

Команда Сидоровой обыграла команду Моисеевой в первой игре отбора на ЧМ по керлингу

Команда Анны Сидоровой одержала победу над командой Виктории Моисеевой в первой игре Суперкубка-2017, являющегося отборочным турниром на чемпионат мира по керлингу.

Встреча, прошедшая во вторник, завершилась победой квартета Сидоровой со счетом 8:6. Отборочный турнир до четырех побед проходит в Новогорске с 14 по 17 февраля.

Чемпионат мира пройдет в Пекине с 18 по 26 марта.
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