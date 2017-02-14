Команда Сидоровой обыграла команду Моисеевой в первой игре отбора на ЧМ по керлингу

Встреча, прошедшая во вторник, завершилась победой квартета Сидоровой со счетом 8:6. Отборочный турнир до четырех побед проходит в Новогорске с 14 по 17 февраля.

Чемпионат мира пройдет в Пекине с 18 по 26 марта.