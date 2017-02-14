Команда Сидоровой обыграла команду Моисеевой в первой игре отбора на ЧМ по керлингу
Команда Анны Сидоровой одержала победу над командой Виктории Моисеевой в первой игре Суперкубка-2017, являющегося отборочным турниром на чемпионат мира по керлингу.
Встреча, прошедшая во вторник, завершилась победой квартета Сидоровой со счетом 8:6. Отборочный турнир до четырех побед проходит в Новогорске с 14 по 17 февраля.
Чемпионат мира пройдет в Пекине с 18 по 26 марта.
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