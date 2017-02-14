Команда Тимофеева обыграла квартет Али в стартовой игре Суперкубка-2017 по керлингу
Команда Алексея Тимофеева одержала победу над командой Артура Али в первой игре Суперкубка-2017, являющегося отборочным турниром на чемпионат мира по керлингу.
Встреча, прошедшая во вторник, завершилась победой квартета Тимофеева со счетом 7:4. Отборочный турнир до четырех побед проходит в Новогорске с 14 по 17 февраля.
Мужской чемпионат мира по керлингу пройдет в Эдмонтоне с 1 по 9 апреля.
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