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13 февраля 2017, 17:43 | Зимние: Керлинг | Р-Спорт

Отбор на предолимпийский ЧМ по керлингу в дабл-миксте пройдет 5—8 марта в Новогорске

Отбор на чемпионат мира по керлингу в дисциплине дабл-микст, которая в 2018 году дебютирует в программе Олимпийских игр, пройдет 5—8 марта в подмосковном Новогорске, сообщила агентству «Р-Спорт» пиар-менеджер Федерации керлинга России (ФКР) Александра Палатинская.

Чемпионат мира в дабл-миксте пройдет в канадском Летбридже 22—29 апреля. Турнир входит в систему отбора на Олимпиаду-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Победителями чемпионата мира-2016 стали россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий.

«Отбор на чемпионат мира пройдет 5—8 марта в Новогорске. Окончательно формат еще не утвержден, но в отборочном турнире точно примут участие Брызгалова/Крушельницкий и Анастасия Москалева/Сергей Глухов. Помимо них за право выступить на чемпионате мира поборются еще одна или две команды», — сказала Палатинская по телефону.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в турнире по дабл-миксту сыграют восемь сборных. Пока участие в Играх-2018 обеспечили себе только хозяева — команда Южной Кореи.
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