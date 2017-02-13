Отбор на предолимпийский ЧМ по керлингу в дабл-миксте пройдет 5—8 марта в Новогорске
Отбор на чемпионат мира по керлингу в дисциплине
дабл-микст, которая в 2018 году дебютирует в программе Олимпийских игр, пройдет 5—8 марта в подмосковном Новогорске, сообщила агентству «Р-Спорт» пиар-менеджер Федерации керлинга России (ФКР) Александра Палатинская.
Чемпионат мира в
«Отбор на чемпионат мира пройдет
На Олимпийских играх в Пхенчхане в турнире по
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter