Отбор на предолимпийский ЧМ по керлингу в дабл-миксте пройдет 5—8 марта в Новогорске

Чемпионат мира в дабл-миксте пройдет в канадском Летбридже 22—29 апреля . Турнир входит в систему отбора на Олимпиаду-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Победителями чемпионата мира-2016 стали россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий.

«Отбор на чемпионат мира пройдет 5—8 марта в Новогорске. Окончательно формат еще не утвержден, но в отборочном турнире точно примут участие Брызгалова/Крушельницкий и Анастасия Москалева/Сергей Глухов. Помимо них за право выступить на чемпионате мира поборются еще одна или две команды», — сказала Палатинская по телефону.