Дмитрий Свищев: Если не будет политических мотивов, Россия выступит в Пхенчхане

Ранее на основании отчета независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена ряд спортсменов были отстранены от участия в Играх в Рио.

— Если не будет никаких политических мотивов, сборная России выступит в Пхенчхане. Надеюсь, здравый смысл победит, — сказал Свищев.