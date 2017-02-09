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9 февраля 2017, 10:31 | Зимние: Керлинг | Спорт-Экспресс

Дмитрий Свищев: Если не будет политических мотивов, Россия выступит в Пхенчхане

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев выразил надежду, что россияне выступят на Олимпиаде-2018.

Ранее на основании отчета независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена ряд спортсменов были отстранены от участия в Играх в Рио.

— Если не будет никаких политических мотивов, сборная России выступит в Пхенчхане. Надеюсь, здравый смысл победит, — сказал Свищев.
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