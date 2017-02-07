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https://sport.mail.ru/news/curling/28685294/
7 февраля 2017, 8:27 | Зимние: Керлинг | ТАСС

Российские керлингистки проиграли канадкам в финале Универсиады

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу уступила команде Канады со счетом 3:8 в финале Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.

<em>МОСКВА 7 февраля. /ТАСС/. </em>Женская сборная России по <span class=error>керлингу</span> уступила команде Канады со счетом 3:8 в финале Универсиады которая проходит в <nobr>Алма-Ате.</nobr> Увеличить
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В составе сборной России выступали Виктория Моисеева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Портунова, Мария Дуюнова.

Женская сборная России в шестой раз играла в финале турнира по керлингу на Универсиадах. Золото российские девушки смогли завоевать трижды, когда в финалах в 2003 и 2015 гг. обыграли сборную Канады, а в решающем матче Универсиады-2013 — команду Южной Кореи.

Третье место на Универсиаде в Алма-Ате заняли керлингистки из Швеции, обыгравшие в матче за бронзовые медали сборную Швейцарии (6:3).
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