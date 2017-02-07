Российские керлингистки проиграли канадкам в финале Универсиады

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В составе сборной России выступали Виктория Моисеева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Портунова, Мария Дуюнова.

Женская сборная России в шестой раз играла в финале турнира по керлингу на Универсиадах. Золото российские девушки смогли завоевать трижды, когда в финалах в 2003 и 2015 гг. обыграли сборную Канады, а в решающем матче Универсиады-2013 — команду Южной Кореи.