Квалификационные турниры по керлингу на Олимпиаду-2018 пройдут в декабре в Чехии

Место проведения отборочных соревнований определила Всемирная федерация керлинга (WCF). В турнире примут участие по восемь мужских и женских команд. Те сборные, которые завоюют золотые и серебряные медали, отправятся на Олимпийские игры-2018.

«Я рада подтвердить, что квалификационный турнир на Олимпийские игры пройдет в городе Пльзень в Чехии, — сказала президент WCF Кейт Кейтнесс. — Я не сомневаюсь, что Ассоциация керлинга Чехии сделает всё, чтобы этот турнир прошел на самом высоком уровне. Я думаю, что нас ждет настоящая битва за последние две путевки на Игры, ведь каждая сборная хочет выступить на самых главных соревнованиях в своей спортивной карьере».

В квалификационном турнире примут участие те команды, которые не смогли завоевать нужное количество очков, участвуя в чемпионатах мира в 2016 и в 2017 годах.