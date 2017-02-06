Квалификационные турниры по керлингу на Олимпиаду-2018 пройдут в декабре в Чехии
МОСКВА, 6 фев —
Р-Спорт. Мужские и женские квалификационные турниры по керлингу на Олимпийские игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане состоятся с 5 по 10 декабря этого года в чешском городе Пльзень, сообщается на официальном сайте Федерации керлинга России.
Место проведения отборочных соревнований определила Всемирная федерация керлинга (WCF). В турнире примут участие по восемь мужских и женских команд. Те сборные, которые завоюют золотые и серебряные медали, отправятся на Олимпийские игры-2018.
«Я рада подтвердить, что квалификационный турнир на Олимпийские игры пройдет в городе Пльзень в Чехии, — сказала президент WCF Кейт Кейтнесс. — Я не сомневаюсь, что Ассоциация керлинга Чехии сделает всё, чтобы этот турнир прошел на самом высоком уровне. Я думаю, что нас ждет настоящая битва за последние две путевки на Игры, ведь каждая сборная хочет выступить на самых главных соревнованиях в своей спортивной карьере».
В квалификационном турнире примут участие те команды, которые не смогли завоевать нужное количество очков, участвуя в чемпионатах мира в 2016 и в 2017 годах.
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