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https://sport.mail.ru/news/curling/28663813/
4 февраля 2017, 18:58 | Зимние: Керлинг | ТАСС

Российские керлингисты проиграли чехам в матче Универсиады

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по керлингу проиграла команде Чехии со счетом 5:8 в заключительном матче группового этапа на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.

Ранее российская команда лишилась шансов на выход в плей-офф. В итоге россияне, одержав три победы, поделили восьмое место с командой Японии.

В составе сборной России выступали Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов, Артур Раджабов, Артур Али и Евгений Климов.

Турнир по керлингу завершится 7 февраля.
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