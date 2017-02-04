Российские керлингисты проиграли чехам в матче Универсиады

Ранее российская команда лишилась шансов на выход в плей-офф. В итоге россияне, одержав три победы, поделили восьмое место с командой Японии.

В составе сборной России выступали Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов, Артур Раджабов, Артур Али и Евгений Климов.

Турнир по керлингу завершится 7 февраля.