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4 февраля 2017, 14:49 | Зимние: Керлинг | ТАСС

Женская сборная России по керлингу вышла в полуфинал Универсиады

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу обыграла команду Швейцарии в заключительном матче группового этапа со счетом 9:3 и вышла в полуфинал Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.

В составе сборной России выступают Виктория Моисеева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Портунова, Мария Дуюнова.

Благодаря этой победе россиянки заняли третье место в группе и в полуфинале сыграют со второй командой группового раунда, которой станет сборная Великобритании или Канады.

Полуфиналы пройдут 6 февраля. Турнир по керлингу завершится 7 февраля.
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