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https://sport.mail.ru/news/curling/28660476/
4 февраля 2017, 11:12 | Зимние: Керлинг | ТАСС

Российские керлингисты потеряли шансы на выход в плей-офф Универсиады

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по керлингу победила команду Казахстана со счетом 8:1 на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате, но потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.

За тур до конца кругового этапа россияне занимают шестое место имея в активе на две победы меньше чем идущие четвертыми чехи замыкающие зону <nobr>плей-офф.</nobr> Увеличить
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На первом этапе соревнований проходит круговой турнир, по итогам которого четыре лучшие сборные пройдут в плей-офф. После восьми игр россияне занимают шестое место, одержав три победы. Россияне потеряли шансы на выход в полуфинал соревнований, потому что занимающая четвертое место команда Чехии победила сборную Японии и сохранила разницу в две победы с россиянами перед заключительным туром.

В составе сборной России выступают Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов, Артур Раджабов, Артур Али и Евгений Климов.

Позднее в субботу сборная России встретится с командой Чехии.

Турнир по керлингу завершится 7 февраля.
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