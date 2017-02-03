Сборная России по керлингу проиграла команде США на Универсиаде
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по керлингу потерпела поражение от команды США со счетом 5:7 на Универсиаде, которая проходит в
Алма-Ате.
В составе сборной России выступают Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов, Артур Раджабов, Артур Али и Евгений Климов. На первом этапе соревнований проходит круговой турнир, по итогам которого четыре лучшие сборные пройдут в
После семи игр россияне занимают девятое место, одержав две победы. В субботу сборная России встретится с командами Чехии и Казахстана.
Турнир по керлингу завершится 7 февраля.
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