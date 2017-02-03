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3 февраля 2017, 13:59 | Зимние: Керлинг | ТАСС

Сборная России по керлингу проиграла команде США на Универсиаде

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по керлингу потерпела поражение от команды США со счетом 5:7 на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.

В составе сборной России выступают Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов, Артур Раджабов, Артур Али и Евгений Климов. На первом этапе соревнований проходит круговой турнир, по итогам которого четыре лучшие сборные пройдут в плей-офф.

После семи игр россияне занимают девятое место, одержав две победы. В субботу сборная России встретится с командами Чехии и Казахстана.

Турнир по керлингу завершится 7 февраля.
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