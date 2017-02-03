Сборная России по керлингу проиграла команде США на Универсиаде

В составе сборной России выступают Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов, Артур Раджабов, Артур Али и Евгений Климов. На первом этапе соревнований проходит круговой турнир, по итогам которого четыре лучшие сборные пройдут в плей-офф.

После семи игр россияне занимают девятое место, одержав две победы. В субботу сборная России встретится с командами Чехии и Казахстана.

Турнир по керлингу завершится 7 февраля.