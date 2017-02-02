Российские керлингисты проиграли норвежцам в матче группового этапа на Универсиаде

Матч, прошедший в четверг, завершился победой норвежцев со счетом 7:4.

В следующем туре 3 февраля сборная России (2 победы, 4 поражения) сыграет с командой США. Норвежцы (4 победы, 2 поражения) встретятся в этот же день со сборной Казахстана.