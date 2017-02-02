Российские керлингисты проиграли норвежцам в матче группового этапа на Универсиаде
Мужская сборная России по керлингу уступила команде Норвегии в матче шестого тура группового этапа на зимней Универсиаде в
Алма-Ате.
Матч, прошедший в четверг, завершился победой норвежцев со счетом 7:4.
В следующем туре 3 февраля сборная России (2 победы, 4 поражения) сыграет с командой США. Норвежцы (4 победы, 2 поражения) встретятся в этот же день со сборной Казахстана.
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