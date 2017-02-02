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2 февраля 2017, 15:55 | Зимние: Керлинг | Р-Спорт

Российские керлингистки победили шведок в матче кругового турнира на Универсиаде-2017

МОСКВА, 2 фев — Р-Спорт. Женская сборная России по керлингу обыграла команду Швеции в матче кругового турнира на зимней Универсиаде в Алма-Ате.

Встреча, состоявшаяся в четверг, завершилась со счетом 6:5 в пользу россиянок, в составе которых играли Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Портунова.

В следующем матче в пятницу сборная России, имеющая в активе 4 победы при двух поражениях, сыграет с командой Китая.
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