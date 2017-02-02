Мужская сборная России проиграла команде Швеции на Универсиаде

Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 11:6 в пользу шведов.

За сборную России на турнире выступают Алексей Тимофеев (скип), Тимур Гаджиханов, Артур Ражабов, Артур Али и Евгений Климов.

Россияне (2 победы и 3 поражения в круговом турнире) позднее в четверг проведут еще один матч против команды Норвегии.