Мужская сборная России проиграла команде Швеции на Универсиаде
МОСКВА, 2 фев —
Р-Спорт. Мужская сборная России по керлингу потерпела поражение от команды Швеции в матче кругового турнира на Универсиаде в Алма-Ате.
Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 11:6 в пользу шведов.
За сборную России на турнире выступают Алексей Тимофеев (скип), Тимур Гаджиханов, Артур Ражабов, Артур Али и Евгений Климов.
Россияне (2 победы и 3 поражения в круговом турнире) позднее в четверг проведут еще один матч против команды Норвегии.
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