Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/curling/28634734/
2 февраля 2017, 9:47 | Зимние: Керлинг | Р-Спорт

Мужская сборная России проиграла команде Швеции на Универсиаде

МОСКВА, 2 фев — Р-Спорт. Мужская сборная России по керлингу потерпела поражение от команды Швеции в матче кругового турнира на Универсиаде в Алма-Ате.

Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 11:6 в пользу шведов.

За сборную России на турнире выступают Алексей Тимофеев (скип), Тимур Гаджиханов, Артур Ражабов, Артур Али и Евгений Климов.

Россияне (2 победы и 3 поражения в круговом турнире) позднее в четверг проведут еще один матч против команды Норвегии.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Керлинга

Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя