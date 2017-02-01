Российские керлингистки разгромили команду Казахстана на Универсиаде в Алма-Ате

Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 14:1 в пользу сборной России (Виктория Моисеева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Портунова и Мария Дуюнова).

В следующем матче сборная России (3 победы, 2 поражения) в четверг сыграет с командой Швеции.