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1 февраля 2017, 18:31 | Зимние: Керлинг | Р-Спорт

Российские керлингистки разгромили команду Казахстана на Универсиаде в Алма-Ате

МОСКВА, 1 фев — Р-Спорт. Женская сборная России по керлингу одержала победу над командой Казахстана на зимней Универсиаде, проходящей в Алма-Ате.

Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 14:1 в пользу сборной России (Виктория Моисеева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Портунова и Мария Дуюнова).

В следующем матче сборная России (3 победы, 2 поражения) в четверг сыграет с командой Швеции.
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