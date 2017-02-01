Российские керлингистки разгромили команду Казахстана на Универсиаде в Алма-Ате
МОСКВА, 1 фев —
Р-Спорт. Женская сборная России по керлингу одержала победу над командой Казахстана на зимней Универсиаде, проходящей в Алма-Ате.
Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 14:1 в пользу сборной России (Виктория Моисеева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Портунова и Мария Дуюнова).
В следующем матче сборная России (3 победы, 2 поражения) в четверг сыграет с командой Швеции.
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