Сборная России победила команду Южной Кореи на Универсиаде
МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сборная России по керлингу победила команду Южной Кореи со счетом 7:6 в четвертом матче на Универсиаде, которая проходит в
Алма-Ате.
В составе сборной России выступают Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов, Артур Раджабов, Артур Али и Евгений Климов.
На первом этапе соревнований команды играют круговой турнир, по итогам которого четыре лучшие сборные пройдут в
Турнир по керлингу завершится 7 февраля.
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