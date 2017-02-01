Сборная России победила команду Южной Кореи на Универсиаде

В составе сборной России выступают Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов, Артур Раджабов, Артур Али и Евгений Климов.

На первом этапе соревнований команды играют круговой турнир, по итогам которого четыре лучшие сборные пройдут в плей-офф. В четверг россияне встретятся со сборной Швеции.

Турнир по керлингу завершится 7 февраля.