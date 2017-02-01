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1 февраля 2017, 14:50 | Зимние: Керлинг | ТАСС

Сборная России победила команду Южной Кореи на Универсиаде

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сборная России по керлингу победила команду Южной Кореи со счетом 7:6 в четвертом матче на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.

В составе сборной России выступают Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов, Артур Раджабов, Артур Али и Евгений Климов.

На первом этапе соревнований команды играют круговой турнир, по итогам которого четыре лучшие сборные пройдут в плей-офф. В четверг россияне встретятся со сборной Швеции.

Турнир по керлингу завершится 7 февраля.
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