Российские керлингистки уступили сборной Канады в матче группового этапа Универсиады

Встреча четвертого тура, прошедшая в среду, завершилась победой канадской команды в девяти эндах со счетом 7:4.

Россиянки позже в среду проведут еще один матч — против команды Казахстана. Канадки также 1 февраля встретятся со сборной Великобритании.