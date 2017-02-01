Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/curling/28620866/
1 февраля 2017, 8:49 | Зимние: Керлинг | Р-Спорт

Российские керлингистки уступили сборной Канады в матче группового этапа Универсиады

МОСКВА, 1 фев — Р-Спорт. Женская сборная России по керлингу проиграла команде Канады в матче группового этапа зимней Универсиады, которая проходит в Астане.

Встреча четвертого тура, прошедшая в среду, завершилась победой канадской команды в девяти эндах со счетом 7:4.

Россиянки позже в среду проведут еще один матч — против команды Казахстана. Канадки также 1 февраля встретятся со сборной Великобритании.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Керлинга

Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя