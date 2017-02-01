Российские керлингистки уступили сборной Канады в матче группового этапа Универсиады
МОСКВА, 1 фев —
Р-Спорт. Женская сборная России по керлингу проиграла команде Канады в матче группового этапа зимней Универсиады, которая проходит в Астане.
Встреча четвертого тура, прошедшая в среду, завершилась победой канадской команды в девяти эндах со счетом 7:4.
Россиянки позже в среду проведут еще один матч — против команды Казахстана. Канадки также 1 февраля встретятся со сборной Великобритании.
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