Сборная России по керлингу уступила команде Канады на Универсиаде
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сборная России по керлингу проиграла команде Канады со счетом 4:5 в третьем матче на Универсиаде, которая проходит в
Алма-Ате.
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В составе сборной России выступают Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов, Артур Раджабов, Артур Али и Евгений Климов.
На первом этапе соревнований команды играют круговой турнир, по итогам которого четыре лучшие сборные пройдут в
Турнир по керлингу завершится 7 февраля.
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