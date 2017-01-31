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31 января 2017, 19:29 | Зимние: Керлинг | ТАСС

Сборная России по керлингу уступила команде Канады на Универсиаде

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сборная России по керлингу проиграла команде Канады со счетом 4:5 в третьем матче на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.

Встреча завершилась со счетом 4:5. Увеличить
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В составе сборной России выступают Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов, Артур Раджабов, Артур Али и Евгений Климов.

На первом этапе соревнований команды играют круговой турнир, по итогам которого четыре лучшие сборные пройдут в плей-офф. В среду россияне сыграют со сборной Южной Кореи.

Турнир по керлингу завершится 7 февраля.
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