Женская сборная России по керлингу уступила команде Южной Кореи в матче Универсиады
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу проиграла команде Южной Кореи со счетом 4:7 в третьем матче на Универсиаде, которая проходит в
Алма-Ате.
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В составе сборной России выступают Виктория Моисеева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Портунова и Мария Дуюнова. Ранее россиянки одержали две победы над командами Великобритании и Норвегии.
По регламенту на первом этапе соревнований команды сыграют круговой турнир, по результатам которого 4 лучшие команды выйдут в
Универсиада завершится 8 февраля.
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