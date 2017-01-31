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31 января 2017, 14:06 | Зимние: Керлинг | ТАСС

Женская сборная России по керлингу уступила команде Южной Кореи в матче Универсиады

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу проиграла команде Южной Кореи со счетом 4:7 в третьем матче на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.

Встреча завершилась со счетом 4:7. Увеличить
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В составе сборной России выступают Виктория Моисеева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Портунова и Мария Дуюнова. Ранее россиянки одержали две победы над командами Великобритании и Норвегии.

По регламенту на первом этапе соревнований команды сыграют круговой турнир, по результатам которого 4 лучшие команды выйдут в плей-офф, где сыграют полуфиналы, финал и матч за третье место.

Универсиада завершится 8 февраля.
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