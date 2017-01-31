Женская сборная России по керлингу уступила команде Южной Кореи в матче Универсиады

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В составе сборной России выступают Виктория Моисеева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Портунова и Мария Дуюнова. Ранее россиянки одержали две победы над командами Великобритании и Норвегии.

По регламенту на первом этапе соревнований команды сыграют круговой турнир, по результатам которого 4 лучшие команды выйдут в плей-офф, где сыграют полуфиналы, финал и матч за третье место.

Универсиада завершится 8 февраля.