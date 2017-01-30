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https://sport.mail.ru/news/curling/28603003/
30 января 2017, 18:39 | Зимние: Керлинг | ТАСС

Женская сборная России по керлингу победила команду Норвегии на Универсиаде

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу одержала победу над командой Норвегии со счетом 9:3 на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.

Встреча завершилась со счетом 9:3. Увеличить
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На первом этапе соревнований команды играют круговой турнир, по итогам которого четыре лучшие сборные пройдут в плей-офф. Во вторник россиянки встретятся с командой Южной Кореи.

Соревнования завершатся 8 февраля, следующие зимние Игры пройдут в 2019 году в Красноярске.
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