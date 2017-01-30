Женская сборная России по керлингу победила команду Норвегии на Универсиаде

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На первом этапе соревнований команды играют круговой турнир, по итогам которого четыре лучшие сборные пройдут в плей-офф. Во вторник россиянки встретятся с командой Южной Кореи.

Соревнования завершатся 8 февраля, следующие зимние Игры пройдут в 2019 году в Красноярске.