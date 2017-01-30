Женская сборная России по керлингу победила команду Норвегии на Универсиаде
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу одержала победу над командой Норвегии со счетом 9:3 на Универсиаде, которая проходит в
Алма-Ате.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На первом этапе соревнований команды играют круговой турнир, по итогам которого четыре лучшие сборные пройдут в
Соревнования завершатся 8 февраля, следующие зимние Игры пройдут в 2019 году в Красноярске.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter