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30 января 2017, 9:50 | Зимние: Керлинг | Р-Спорт

Керлингистки РФ стартовали на Универсиаде-2017 с победы над командой Великобритании

МОСКВА, 30 янв — Р-Спорт. Женская сборная России по керлингу стартовала на зимней Универсиаде в Алма-Ате с победы над командой Великобритании.

Встреча, состоявшаяся в понедельник, завершилась победой россиянок со счетом 7:3.

В составе российской сборной выступают Виктория Моисеева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Портунова и Мария Дуюнова.

В следующем матче россиянки в понедельник сыграют с командой Норвегии.
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