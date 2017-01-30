Керлингистки РФ стартовали на Универсиаде-2017 с победы над командой Великобритании
МОСКВА, 30 янв —
Р-Спорт. Женская сборная России по керлингу стартовала на зимней Универсиаде в Алма-Ате с победы над командой Великобритании.
Встреча, состоявшаяся в понедельник, завершилась победой россиянок со счетом 7:3.
В составе российской сборной выступают Виктория Моисеева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Портунова и Мария Дуюнова.
В следующем матче россиянки в понедельник сыграют с командой Норвегии.
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