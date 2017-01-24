Этап мирового тура по керлингу среди мужских команд пройдет в Москве

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В рамках «CCT Moscow Classic 2017» пройдёт детский турнир «ССТ Junior Cup 2017», участниками которого станут воспитанники ГБУ СШОР «Москвич» и ГБУ СШОР «Воробьевы горы». Помимо этого на льду сойдутся студенческие команды и разыграют кубок «CCT Student Cup».

Также для всех желающих на «CCT Moscow Classic» будет организована промо-дорожка, где пройдут мастер-классы и каждый сможет попробовать свои силы в этом виде спорта.

Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв прокомментировал предстоящее событие:

«CCT Moscow Classic» — это настоящий праздник кёрлинга! Мы собрали сильнейшие команды, которые входят в топ мировой элиты, организовали один из лучших катков в России и все это ради того, чтобы подарить участникам, зрителям и болельщикам яркие эмоции, драйв и самые незабываемые впечатления.

Наша столица вот уже в четвёртый раз принимает турнир столь высокого уровня и из года в год наши гости остаются довольны организацией, льдом и теплым приёмом. В этот раз мы проведём сразу четыре соревнования: кубки сильнейших разыграют ведущие мужские команды мира, студенческие сборные ВУЗов Москвы, подрастающее поколение спортсменов, а также олимпийские чемпионы по разным видам спорта.

Я уверен, что в этом году «CCT Moscow Classic» будет еще ярче, интересней и динамичней ждем всех любителей спорта 28 и 29 января на открытом катке в Парке Легенд.

Напомним, турнир «CCT Moscow Classic» впервые прошёл в 2014 году, после чего было принято решение сделать его традиционным. В соревнованиях под открытым небом приняли участие восемь мужских команд, в частности, олимпийские чемпионы 2006 года из Канады, бронзовые призеры чемпионата Европы 2012 из Чехии, одни из сильнейших команд Дании, Швейцарии и Шотландии.

Международные соревнования проводятся Федерацией кёрлинга Росси и Ассоциации «Новая лига» при поддержке Министерства спорта РФ, Департамента спорта и туризма города Москвы и Curling Champions Tour (CCT).