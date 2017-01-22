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https://sport.mail.ru/news/curling/28512019/
22 января 2017, 17:41 | Зимние: Керлинг | Р-Спорт

Команда Моисеевой уступила в утешительном финале турнира по керлингу в Великобритании

Команда скипа Виктории Моисеевой потерпела поражение в утешительном финале международного турнира по керлингу, который проходит в Великобритании.

По регламенту турнира команды были разделены на четыре группы по шесть команд в каждой. На первом этапе команды сыграли круговой турнир, по результатам которого по две лучшие вышли во вторую часть, а занявшие третьи места в группах, сыграли в утешительной части турнира. Плей-офф состоял из четвертьфиналов, полуфиналов и финала.

Команда Моисеевой, в которую также входили Ульяна Васильева, Галина Арсенькина и Юлия Гузиёва, в воскресенье в полуфинале утешительного турнира нанесла поражение команде шотландки Ханны Флеминг со счетом 7:3, а в финале россиянки уступили команде швейцарки Мелани Барбеза — 6:7.
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