"Ничего не делал, ничего не знаю" - тренер сборной Казахстана о видео с эмоциональной речью о подготовке к Универсиаде

Видео прокомментировали исполнительный директор ТОО «КонтинентЭнергоСтрой», которое и критикует герой видео, а также сам Виктор Ким.

«Сегодня 19 января 2017 года. Остался до Универсиады один день. Это работа “КонтинентЭнергоСтрой”. Ничего не сделали. Варвары. Должны были 14-го сделать. “КонтинентЭнергоСтрой”. Абыскалов. Его фамилия Абыскалов. Это я для акима», — говорит тренер в видео.

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Исполнительный директор ТОО «КонтинентЭнергоСтрой» Константин Павелковский пояснил, что в контракте сроком завершения указано 20 января. «В контракте срок завершения 20-е число именно по изготовлению, монтажу трибун на керлинг-арене. Сегодня мы как раз все заканчиваем. Господин Ким, когда заявлял, что ничего не готово, в этот момент стоял на тех самых трибунах, которые заканчивают. Абыскалов — это наш партнер, с которым мы вместе работаем. Он работает как привлеченное лицо на уровне консультаций руководителя проектов. Человек дезинформирован», — сказал представитель подрядчика.

Он подчеркнул, что юридически компания «КонтинентЭнергоСтрой» не имеет никаких отношений с президентом Ассоциации керлинга РК Виктором Кимом. «Видео снято на керлинг-арене, расположенной в здании стадиона “Алматы Арена”. Это ледовый каток. Там уже заканчивается монтаж трибун. Он стоит на этих трибунах, ребята работают. Он стоит и заявляет, что ничего не сделано. Мы работаем. Для нас главная цель — проведение Универсиады. У нас сейчас слишком много работы, чтобы отвлекаться на эмоциональные выводы отдельных каких-то индивидуумов. Я буду разговаривать с юристами по этому вопросу. Позже. Сейчас некогда. Сейчас у нас расписан каждый час работы, мы работаем практически круглосуточно. Есть дела поважнее. Будет все готово. Конструкции все готовы. Их просто туда возят и монтируют. Предпоследняя машина приехала вчера около ночи. Последняя — сегодня утром», — сказал Павелковский.

Корреспондент Tengrinews.kz также связался с президентом Ассоциации керлинга РК Виктором Кимом, который дал краткий комментарий: «Это я ничего не делал, ничего не знаю. Так и запишите — я ничего не делал, ничего не знаю», — заявил президент Ассоциации керлинга РК.

Напомним, официальная церемония открытия запланирована на 28 января. Соревнования пройдут в Алматы в период с 28 января по 8 февраля. Также предлагаем вам ознакомиться с десяткой самых крутых спортсменов сборной Казахстана, с самыми красивыми представительницами нашей сборной и с надеждами на медали в сборной Казахстана.

Добавим, что 17 января министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы во время заседания Правительства рассказал о финансовом стимулировании отечественных спортсменов для победы в Универсиаде в Алматы.