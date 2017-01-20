«Ничего не делал, ничего не знаю» — тренер сборной Казахстана о видео с эмоциональной речью о подготовке к Универсиаде
Выяснилась предыстория видео, на котором, предположительно, президент Ассоциации керлинга РК Виктор Ким в Ледовом дворце «Алматы Арена» эмоционально критикует компанию, передает Tengrinews.kz. Ролик появился в соцсетях сегодня, 20 января.
Видео прокомментировали исполнительный директор ТОО «КонтинентЭнергоСтрой», которое и критикует герой видео, а также сам Виктор Ким.
«Сегодня 19 января 2017 года. Остался до Универсиады один день. Это работа “КонтинентЭнергоСтрой”. Ничего не сделали. Варвары. Должны были 14-го сделать. “КонтинентЭнергоСтрой”. Абыскалов. Его фамилия Абыскалов. Это я для акима», — говорит тренер в видео.
Исполнительный директор ТОО «КонтинентЭнергоСтрой» Константин Павелковский пояснил, что в контракте сроком завершения указано 20 января. «В контракте срок завершения 20-е число именно по изготовлению, монтажу трибун на
Он подчеркнул, что юридически компания «КонтинентЭнергоСтрой» не имеет никаких отношений с президентом Ассоциации керлинга РК Виктором Кимом. «Видео снято на
Корреспондент Tengrinews.kz также связался с президентом Ассоциации керлинга РК Виктором Кимом, который дал краткий комментарий: «Это я ничего не делал, ничего не знаю. Так и запишите — я ничего не делал, ничего не знаю», — заявил президент Ассоциации керлинга РК.
Напомним, официальная церемония открытия запланирована на 28 января. Соревнования пройдут в Алматы в период с 28 января по 8 февраля. Также предлагаем вам ознакомиться с десяткой самых крутых спортсменов сборной Казахстана, с самыми красивыми представительницами нашей сборной и с надеждами на медали в сборной Казахстана.
Добавим, что 17 января министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы во время заседания Правительства рассказал о финансовом стимулировании отечественных спортсменов для победы в Универсиаде в Алматы.
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