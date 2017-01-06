Определены составы сборных России по керлингу на зимнюю Универсиаду-2017
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Определены составы женской и мужской сборных России по керлингу на зимнюю Универсиаду-2017, костяк команд составят спортсмены, выступавшие на чемпионате Европы, прошедшем в ноябре в Шотландии, сообщила агентству «Р-Спорт» пиар-менеджер Федерации керлинга России (ФКР) Александра Палатинская.
Зимняя Универсиада пройдет с 29 января по 8 февраля в
«Женская сборная России на Универсиаде будет представлена командой Виктории Моисеевой — действующими чемпионками Европы. Моисеева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина и Юлия Портунова выступят в
«Мужская команда будет также представлена сборной, выступавшей на чемпионате Европы, в составе Алексея Тимофеева, Артура Али, Тимура Гаджиханова, Артура Ражабова. Алексей Стукальский не сможет выступить в
Женская сборная России является трехкратной победительницей Универсиад, россиянки неизменно входили в тройку с момента включения керлинга в программу соревнований в 2003 году. Мужская национальная команда России на Универсиаде-2015 стала серебряным призером.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter