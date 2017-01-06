Определены составы сборных России по керлингу на зимнюю Универсиаду-2017

Зимняя Универсиада пройдет с 29 января по 8 февраля в Алма-Ате (Казахстан).

«Женская сборная России на Универсиаде будет представлена командой Виктории Моисеевой — действующими чемпионками Европы. Моисеева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина и Юлия Портунова выступят в Алма-Ате. По сравнению с чемпионатом Европы в команде будет произведена только одна замена — вместо Юлии Гузиевой сыграет Мария Дуюнова — чемпионка мира в миксте», — сказала Палатинская по телефону.

«Мужская команда будет также представлена сборной, выступавшей на чемпионате Европы, в составе Алексея Тимофеева, Артура Али, Тимура Гаджиханова, Артура Ражабова. Алексей Стукальский не сможет выступить в Алма-Ате в силу возраста, его заменит Евгений Климов», — добавила собеседница агентства.

Женская сборная России является трехкратной победительницей Универсиад, россиянки неизменно входили в тройку с момента включения керлинга в программу соревнований в 2003 году. Мужская национальная команда России на Универсиаде-2015 стала серебряным призером.