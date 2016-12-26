Первая сборная Краснодарского края выиграла Кубок России по кёрлингу
В Сочи завершился Кубок России по кёрлингу среди женских команд.
В финале первая сборная Краснодарского края со скипом Ольгой Жарковой победила команду «Зекурион-Москвич» с Алиной Биктимировой со счётом 7:1. Тройку призёров замкнула московская команда «Воробьёвы горы — 1» со скипом Евгенией Дёмкиной.
Кёрлинг. Кубок России. Сочи
Женщины
1. Краснодарский край — 1 (скип — Ольга Жаркова).
2. «Зекурион-Москвич» (скип — Алина Биктимирова).
3. «Воробьёвы горы — 1» Москва (скип — Евгения Дёмкина).
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