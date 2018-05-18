Цзюй Вэньцзюнь впервые в карьере стала чемпионкой мира по шахматам

После десяти партий счет в матче стал 5,5:4,5. Общий призовой фонд матча составляет €200 тыс. и будет распределен между участницами в соотношении 60 на 40 процентов (больший гонорар получит Цзюй Вэньцзюнь).

В отличие от мужских шахмат, где Международная шахматная федерация (FIDE) вернулась к классической схеме определения обладателя короны, где чемпион мира защищает свой титул в матче с победителем турнира претендентов, у женщин чемпионаты мира проводятся по более запутанной схеме. С 2011 года FIDE чередует чемпионские матчи с турнирами по нокаут-системе, где действующий чемпион мира должен участвовать на общих основаниях.