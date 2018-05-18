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15:46 (мск), источник: ТАСС

Цзюй Вэньцзюнь впервые в карьере стала чемпионкой мира по шахматам

ТАСС, 18 мая. Китаянка Цзюй Вэньцзюнь белыми фигурами сыграла вничью с соотечественницей Тань Чжунъи в заключительной партии матча за шахматную корону и впервые в карьере завоевала титул чемпионки мира. Встреча прошла в Чунцине.

После десяти партий счет в матче стал 5,5:4,5. Общий призовой фонд матча составляет €200 тыс. и будет распределен между участницами в соотношении 60 на 40 процентов (больший гонорар получит Цзюй Вэньцзюнь).

В отличие от мужских шахмат, где Международная шахматная федерация (FIDE) вернулась к классической схеме определения обладателя короны, где чемпион мира защищает свой титул в матче с победителем турнира претендентов, у женщин чемпионаты мира проводятся по более запутанной схеме. С 2011 года FIDE чередует чемпионские матчи с турнирами по нокаут-системе, где действующий чемпион мира должен участвовать на общих основаниях.

Цзюй Вэньцзюнь впервые в карьере стала чемпионкой мира. В 2017 году она стала победительницей чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходил в Саудовской Аравии. Теперь Цзюй Вэньцзюнь предстоит участвовать в очередном чемпионате мира по нокаут-системе. Его проведение запланировано на ноябрь в Ханты-Мансийске.

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