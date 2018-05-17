Как Михаил Ботвинник стал обладателем шахматной короны
Выдающийся советский гроссмейстер одержал победу ровно 70 лет назад — 17 мая 1948 года — по итогам турнира в Москве.
Выдающийся советский гроссмейстер одержал победу ровно 70 лет назад — 17 мая 1948 года — по итогам турнира в Москве.
Именно с Михаила Ботвинника началась эпоха доминирования советских шахмат — за последующие полвека лишь американцу Бобби Фишеру на пару лет удалось завладеть чемпионской короной.
Чемпионская диета
«Ботвинник оставил серьезный след в развитии отечественных шахмат, — заявил в беседе с корреспондентом ТАСС чемпион мира, ученик знаменитого шахматиста Анатолий Карпов. — С перерывами, но он 15 лет был чемпионом мира. И надо понимать, что первый титул Ботвинник завоевал 9 мая 1948 года — тогда еще День Победы не праздновался, но эта дата уже очень много значила для страны, и Ботвинник подарил стране праздник в такой день».
По словам Карпова, шахматист был последователем четвертого чемпиона мира по шахматам Александра Алехина, и это помогло ему выработать особый стиль. «Он серьезно готовился к матчам, а когда речь шла о матче за шахматную корону, то помимо умственного труда Ботвинник первым стал обращать внимание на физическую форму и питание, — подчеркнул специалист. — У него была особая диета, включающая в себя витамины. И поэтому матчи за шахматную корону он назначал на
Алехин был выдающимся представителем отечественной школы, однако последние годы жизни провел во Франции и на родину практически не приезжал. После его смерти в 1946 году в мировых шахматах сложилась непростая ситуация — в отсутствие общепризнанного чемпиона мира не было и организации, которая могла бы объединить всех сильнейших гроссмейстеров послевоенной поры и провести чемпионский турнир.
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) была создана еще в 1924 году, однако во многом
Конкурентом ФИДЕ выступала Королевская федерация шахмат Нидерландов, чей сильнейший шахматист Макс Эйве владел чемпионской короной в 1935—1937 годах, победив Алехина, а затем уступив ему в
Организация матча за корону
В турнире AVRO выступали три чемпиона мира разных лет — Алехин, Эйве и кубинец Хосе Рауль Капабланка, владевший короной в 1921—1927 годах, а также Михаил Ботвинник, представлявшие США Ройбен Файн и Самуэль Решевский, Сало Флор из Чехословакии. Победителем же стал эстонец Пауль Керес, который на
За прошедшие 10 лет ситуация серьезно изменилась — в том числе и в геополитике. Уже не было в живых Алехина и Капабланки, Керес стал представлять СССР после включения в его состав Эстонии, а Сало Флор переехал в Советский Союз в 1939 году — после оккупации Чехословакии гитлеровской Германией. Таким образом, шанс побороться за корону получили сразу три представителя СССР, а их главным конкурентом считался Эйве. Решено было провести
По инициативе советской стороны вместо Флора, который поделил лишь седьмое место на чемпионате СССР 1947 года, в состав участников был включен 27-летний Василий Смыслов. Его время придет позже — в 1957 году Смыслов победит Ботвинника и станет седьмым чемпионом мира. А в самый последний момент стало известно, что отказался выступить на турнире американец Файн.
В итоге число участников сократилось до пяти, а количество кругов увеличили — тоже до пяти. Дополнительный круг прошел в московской части турнира.
У Ботвинника конкурентов не нашлось
Явным фаворитом
Залогом успеха Ботвинника стала прежде всего успешная игра против Кереса, который годом ранее выиграл чемпионат СССР (правда, сам Ботвинник в том турнире не участвовал) и очень сильно выступал на крупных турнирах. Однако эстонец потерпел от Ботвинника четыре поражения подряд, и это породило слухи о том, что ему было приказано уступать главному конкуренту, которого в СССР целенаправленно вели к чемпионскому титулу. Как бы то ни было, когда Ботвинник гарантировал себе титул, Кересу он проиграл.
Голландец впоследствии сделал успешную карьеру шахматного функционера, в 70-х годах возглавляя ФИДЕ.
Непревзойденный мастер анализа
Михаил Моисеевич Ботвинник стал чемпионом мира в 36 лет. Претендентом на титул чемпиона мира он стал еще в 30-х годах, когда начал побеждать на крупных турнирах и чемпионатах СССР. В итоге шахматист даже договорился о чемпионском матче с Алехиным, но его проведению помешала война.
Гроссмейстер считался непревзойденным мастером анализа — побеждать ему помогали серьезная подготовка к партиям, матчам и турнирам, а также невероятная концентрация. Впоследствии Ботвинник создал собственную школу для юных шахматистов (ее воспитанниками, в частности, были будущие чемпионы мира Анатолий Карпов, Гарри Каспаров, Владимир Крамник), написал множество книг по теории. При этом, даже будучи чемпионом мира, он совмещал игру в шахматы с научной деятельностью в области электротехники, успешно защитил докторскую диссертацию, запатентовал несколько изобретений, работал над созданием первой советской шахматной компьютерной программы «Пионер».
Шахматист защитил титулы в 1951 и 1954 годах, сыграв в матчах вничью с соотечественниками Давидом Бронштейном и Смысловым. В 1957 году гроссмейстер Смыслову проиграл, на следующий год вернув себе корону в
Скончался Михаил Ботвинник в 1995 году.
Андрей Карташов