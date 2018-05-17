Как Михаил Ботвинник стал обладателем шахматной короны

Именно с Михаила Ботвинника началась эпоха доминирования советских шахмат — за последующие полвека лишь американцу Бобби Фишеру на пару лет удалось завладеть чемпионской короной.

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Чемпионская диета

«Ботвинник оставил серьезный след в развитии отечественных шахмат, — заявил в беседе с корреспондентом ТАСС чемпион мира, ученик знаменитого шахматиста Анатолий Карпов. — С перерывами, но он 15 лет был чемпионом мира. И надо понимать, что первый титул Ботвинник завоевал 9 мая 1948 года — тогда еще День Победы не праздновался, но эта дата уже очень много значила для страны, и Ботвинник подарил стране праздник в такой день».

По словам Карпова, шахматист был последователем четвертого чемпиона мира по шахматам Александра Алехина, и это помогло ему выработать особый стиль. «Он серьезно готовился к матчам, а когда речь шла о матче за шахматную корону, то помимо умственного труда Ботвинник первым стал обращать внимание на физическую форму и питание, — подчеркнул специалист. — У него была особая диета, включающая в себя витамины. И поэтому матчи за шахматную корону он назначал на апрель-май, когда организм после зимы ослаблен. Другие шахматисты не уделяли достаточного внимания этим факторам».

Алехин был выдающимся представителем отечественной школы, однако последние годы жизни провел во Франции и на родину практически не приезжал. После его смерти в 1946 году в мировых шахматах сложилась непростая ситуация — в отсутствие общепризнанного чемпиона мира не было и организации, которая могла бы объединить всех сильнейших гроссмейстеров послевоенной поры и провести чемпионский турнир.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) была создана еще в 1924 году, однако во многом из-за отсутствия денег не имела большого влияния, так что чемпионы мира и претенденты сами договаривались о финансовых условиях и находили спонсоров. В 1946 году в состав ФИДЕ не входил Советский Союз, хотя сразу несколько советских шахматистов были вправе претендовать на титул чемпиона мира.

Однако в 1947 году СССР и ФИДЕ поняли, что сотрудничество может быть взаимовыгодным, и не без поддержки советских властей федерация получила полномочия организовать чемпионский турнир.

Конкурентом ФИДЕ выступала Королевская федерация шахмат Нидерландов, чей сильнейший шахматист Макс Эйве владел чемпионской короной в 1935—1937 годах, победив Алехина, а затем уступив ему в матче-реванше. В итоге удалось достичь компромисса, организовав матч-турнир на основе проведенного в 1938 году в различных городах Нидерландов знаменитого турнира, финансировавшегося компанией AVRO — при участии восьми сильнейших на тот момент шахматистов мира.

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Организация матча за корону

В турнире AVRO выступали три чемпиона мира разных лет — Алехин, Эйве и кубинец Хосе Рауль Капабланка, владевший короной в 1921—1927 годах, а также Михаил Ботвинник, представлявшие США Ройбен Файн и Самуэль Решевский, Сало Флор из Чехословакии. Победителем же стал эстонец Пауль Керес, который на тай-брейке обыграл Файна.

За прошедшие 10 лет ситуация серьезно изменилась — в том числе и в геополитике. Уже не было в живых Алехина и Капабланки, Керес стал представлять СССР после включения в его состав Эстонии, а Сало Флор переехал в Советский Союз в 1939 году — после оккупации Чехословакии гитлеровской Германией. Таким образом, шанс побороться за корону получили сразу три представителя СССР, а их главным конкурентом считался Эйве. Решено было провести матч-турнир в Гааге и Москве, где должно было пройти по два круга — каждый из шести участников, как предполагалось, сыграл бы по 20 партий.

По инициативе советской стороны вместо Флора, который поделил лишь седьмое место на чемпионате СССР 1947 года, в состав участников был включен 27-летний Василий Смыслов. Его время придет позже — в 1957 году Смыслов победит Ботвинника и станет седьмым чемпионом мира. А в самый последний момент стало известно, что отказался выступить на турнире американец Файн.

Во времена Второй мировой войны Файн всерьез увлекся психологией и в расцвете сил (было ему едва за 30), по сути, забросил шахматы, хотя считался одним из сильнейших игроков страны.

В итоге число участников сократилось до пяти, а количество кругов увеличили — тоже до пяти. Дополнительный круг прошел в московской части турнира.

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У Ботвинника конкурентов не нашлось

Явным фаворитом матч-турнира 1948 года считался Ботвинник. Эйве в свое время победил Алехина во многом случайно — чемпион совершенно безответственно подошел к матчу с претендентом из Нидерландов, затем взяв убедительный реванш. Смыслов еще был молод и неопытен, так что главными конкурентами Ботвинника считались проживавший в США поляк Решевский и Керес. На деле же оказалось, что конкуренцию Ботвиннику не сумел составить никто. Он победил в 10 партиях из 20, потерпев лишь два поражения — от Решевского и Кереса в заключительном туре, когда уже стал седьмым чемпионом мира, победив досрочно.

Залогом успеха Ботвинника стала прежде всего успешная игра против Кереса, который годом ранее выиграл чемпионат СССР (правда, сам Ботвинник в том турнире не участвовал) и очень сильно выступал на крупных турнирах. Однако эстонец потерпел от Ботвинника четыре поражения подряд, и это породило слухи о том, что ему было приказано уступать главному конкуренту, которого в СССР целенаправленно вели к чемпионскому титулу. Как бы то ни было, когда Ботвинник гарантировал себе титул, Кересу он проиграл.

Второе место на турнире занял Смыслов, набрав 11 очков (против 14 у победителя), по 10,5 очка оказалось у Кереса и Решевского. Эйве турнир провалил, одержав лишь одну победу над Смысловым и набрав 4 очка из 20 возможных.

Голландец впоследствии сделал успешную карьеру шахматного функционера, в 70-х годах возглавляя ФИДЕ.

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Непревзойденный мастер анализа

Михаил Моисеевич Ботвинник стал чемпионом мира в 36 лет. Претендентом на титул чемпиона мира он стал еще в 30-х годах, когда начал побеждать на крупных турнирах и чемпионатах СССР. В итоге шахматист даже договорился о чемпионском матче с Алехиным, но его проведению помешала война.

Гроссмейстер считался непревзойденным мастером анализа — побеждать ему помогали серьезная подготовка к партиям, матчам и турнирам, а также невероятная концентрация. Впоследствии Ботвинник создал собственную школу для юных шахматистов (ее воспитанниками, в частности, были будущие чемпионы мира Анатолий Карпов, Гарри Каспаров, Владимир Крамник), написал множество книг по теории. При этом, даже будучи чемпионом мира, он совмещал игру в шахматы с научной деятельностью в области электротехники, успешно защитил докторскую диссертацию, запатентовал несколько изобретений, работал над созданием первой советской шахматной компьютерной программы «Пионер».

Чемпионским титулом Ботвинник с перерывами владел 15 лет, окончательно уступив его в 1963 году Тиграну Петросяну.

Шахматист защитил титулы в 1951 и 1954 годах, сыграв в матчах вничью с соотечественниками Давидом Бронштейном и Смысловым. В 1957 году гроссмейстер Смыслову проиграл, на следующий год вернув себе корону в матче-реванше. Так же произошло и в 1960—1961 годах в матчах с Михаилом Талем, которому Ботвинник сначала уступил, а затем взял реванш.

Скончался Михаил Ботвинник в 1995 году.